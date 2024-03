Un'onda di acqua e fango ha invaso via Morghen e Via Solimena, al quartiere Vomero, esattamente dove il 21 febbraio scorso si è aperta una maxi-voragine che ha fatto registrare anche quattro feriti di lieve entità e provocato diversi problemi di viabilità in diversi palazzi.

La pioggia incessante dalle prime ore del giorno ha prodotto diversi danni: la colata di fango che si è generata nella parte alta del Vomero scendendo poi è penetrata in palazzi, negozi, generando panico tra i residenti. L'Abc, l'azienda idrica in house al Comune di Napoli, ha interrotto l'erogazione dell'acqua. A causa dell'ondata di fango, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza i componenti del Centro coordinamento soccorsi, per la verifica degli interventi connessi alla fuoriuscita di fango dalla voragine che si era aperta nelle settimane scorse a via Morghen e per valutare le conseguenze sulla sottostante via Solimena.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile della Regione Campania, dell' ABC - che gestisce il servizio idrico per il comune di Napoli, dell'Enel distribuzione, della Polizia Metropolitana e della Croce Rossa Italiana.

«Nel corso dell'incontro - si legge nella nota della Prefettura - è stato rappresentato dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile comunale che la forte intensità delle piogge ha determinato il cedimento del by-pass che era stato realizzato all'interno della voragine di via Morghen, con conseguente passaggio dell'acqua che ha invaso alcuni locali dell'edificio già sgomberato, fino ai locali con accesso sulla sottostante via Solimena, senza comportare alcun danno all'incolumità delle persone. I tecnici dell'ABC stanno operando per individuare la soluzione tecnica migliore per svuotare la voragine e ripristinare il corretto passaggio delle acque. Al momento, non sono state evidenziate criticità per la staticità degli edifici limitrofi a quello sgomberato, i quali, tuttavia, saranno ulteriormente monitorati. Il tratto finale di via Solimena, interessato dall'allagamento, è stato transennato e sono in atto servizi di vigilanza ad opera delle Forze dell'ordine e della Polizia Municipale».