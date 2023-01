NAPOLI. Due colpi di pistola contro il negozio di barbiere “Affinita barbieri” in largo Ecce Homo, nel centro storico di Napoli. Ma non si tratterebbe di racket, fermo restando che nessuna ipotesi al momento viene esclusa, bensì di un episodio collegabile ad azioni violente di giovani teppisti in zona. Tre notti fa in un bar vicino al salone qualcuno ha forzato la porta d’ingresso senza portare via nulla, probabilmente nel timore di un imminente arrivo delle forze dell’ordine. Così come sono accadute altre vicende simili nelle ultime settimane.