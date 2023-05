Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Napoli, nel quartiere Secondigliano. Sul posto, in via della Liguria, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Secondigliano allertati dal 112; i militari hanno trovato e sequestrato 13 bossoli calibro 380. Poco distante dal luogo della stesa un'auto, una Fiat Punto, è stata completamente incendiata. Sono in corso ancora accertamenti volti ad individuare il proprietario dell'auto. Indagini in corso da parte dei Carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli.