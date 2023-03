NAPOLI. Momenti di terrore a via Diocleziano oggi pomeriggio, quando alcuni rapinatori hanno assaltato la sede della Banca Popolare di Bari. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sarebbe stato un impiegato che ha sentito dei rumori provenire dal sottosuolo. All’improvviso i rapinatori sono sbucati e i dipendenti sono scappati via chiamando la polizia che è intervenuta circondando l’edificio. Ma i rapinatori sono riusciti a scappare. L’ammontare del bottino è ancora da quantificare. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza interna della banca e quelle di alcune telecamere pubbliche della zona per cercare di capire la dinamica e poter arrivare all’individuazione degli autori del colpo.