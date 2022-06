NAPOLI. Ieri sera verso le 22.30 i carabinieri della stazione di Posillipo sono intervenuti a via Camillo Cucca a Chiaia, tra i vicoli a ridosso del lungomare di Napoli, per una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul manto stradale è stata rinvenuta un'ogiva deformata. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli e della stazione di Posillipo.