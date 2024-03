NAPOLI. Giallo ai Quartieri Spagnoli, dove nella notte a cavallo tra sabato e domenica qualcuno ha premuto il grilletto per motivi ancora tuti da capire. I carabinieri del nucleo Operativo della compagnia Centro sono intervenuti in piazza Montecalvario per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Rinvenuto in strada un bossolo calibro 7,65. Non risultano feriti o danni a cose. Indagini in corso per stabilire chi abbia sparato e perché. Due le piste battute: intimidazione mafiosa o rappresaglia armata in seguito a una lite avvenuta nella movida.