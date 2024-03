Notte di controlli nella movida del centro città. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno presidiato il cuore storico del capoluogo e il quartiere Chiaia, insieme ai militari del Reggimento Campania. Non mancano le armi. Un 17enne e un 22enne sono stati denunciati perché portavano nelle tasche dei pantaloni un coltello a serramanico. Un 39enne napoletano è stato arrestato per evasione. Sottoposto ai domiciliari, l’uomo è stato nell’abitazione dei vicini. Un 41enne è stato denunciato perché trovato in sella ad un motorino già sequestrato e senza copertura assicurativa. Il telaio dello scooter era punzonato. Per un 55enne napoletano una denuncia per guida senza patente. Anche in questo caso il motociclo che guidava non era assicurato, era sottoposto a sequestro amministrativo e mostrava il telaio punzonato. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una stecchetta di hashish. 15 le contravvenzioni al codice della strada: 9 per circolazione nell’area pedonale di Piazza Dante e 6 per guida senza casco. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.