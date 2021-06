Non ce l'ha datta Silvio Gianni Campione, classe 1967, residente a San Benedetto dei Marsi, scomparso improvvisamente mentre era a fare jogging, nel territorio di Pescina.

Colto da malore, l’uomo si è accasciato e non sono valsi a nulla gli aiuti.

I soccorsi

Per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Collarmele e i sanitari del 118. Il medico legale ha constatato la morte per cause naturali; forse si è trattato un infarto. La salma sarà riconsegnata ai familiari per le esequie e i funerali.

La vittima

Il 54enne sambenedettese si è accasciato a terra mente si stava allenando, proprio di fronte al Campo sportivo di Venere, frazione del Comune di Pescina.

L’uomo pare fosse cardiopatico. Era solito, comunque, svolgere attività di jogging nella zona del campo sportivo di Venere. L’uomo era un operaio ed era coniugato.

Una comunità in lutto, dopo aver appreso la notizia del suo decesso prematuro.

Dramma sul treno mentre va in vacanza, muore 69enne davanti ai passeggeri

Tragedia su treno campano per la morte di un uomo di 69 anni colto da malore mentre stava per raggiungere il luogo di vileggiatura. Il dramma è avvenuto sul regionale Trenitalia partito da Napoli Centrale e diretto in Calabria. Poco dopo la stazione di Battipaglia un uomo di 69 anni, Donato Gregorio residente a San Giorgio a Cremano si è sentito male a seguito di un arresto cardiaco.

Subito gli altri passeggeri hanno fatto scattare l’allarme. Per soccorrerlo il convoglio, diretto a Reggio Calabria, si è fermato alla stazione di Paestum dove è stato organizzato il soccorso. I volontari delle ambulanze di Croce Rossa e Croce Gialla non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso. Il dramma si è consumato in pochi interminabili minuti. La notizia è stata riportata da Il Mattino.

La tragedia

Gregorio aveva preso il Treno a Napoli Centrale, come aveva fatto tante altre volte per raggiungere Ascea, nota località balneare del Cilento, dove forse doveva trascorrere qualche giorno di vacanza. Purtroppo un atroce destino lo ha strappato per sempre all’amore e all’affetto dei suoi cari. Dopo le formalità di rito la salma del 69enne é stata subito liberata e restituita ai familiari.

Choc nel casertano, Simona muore improvvisamente a 47 anni: «Madre e professionista esemplare»

Tragedia nel casertano, si è spenta all'età di 47 anni Simona Visone, avvocato e ex assessore ai Servizi Sociali, Protezione civile e Polizia Locale del Comune di Castel Volturno.

Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti cittadini e l'amministrazione che l'aveva avuta in squadra.

Malore nella serata di mercoledì

La donna aveva accusato un malore nella tarda serata di mercoledì.

Fortissime fitte al torace l'avevano fatta subito recare in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento cardiochirurgico d’urgenza.

Ma, al sopraggiungere di un arresto circolatorio, purtroppo non ce l’ha fatta.

Simona è ricordata come una donna gentile e amorevole, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.

Sono in moltissimi ad averla salutata con un post sulla sua bacheca di facebook

“Purtroppo questa volta è vero…la cara amica Simona Visone, collega, madre e professionista esemplare ci ha lasciati poco fa….le voci, miste a preghiere,

si sono rincorse sul suo stato di salute in mattinata ma purtroppo è volata in cielo.

Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia”, ha scritto un amico.

eADV