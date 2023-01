NAPOLI. Il Comicon 2023 torna con la sua tappa napoletana dal 28 aprile al 1 maggio, e seppure tanti mesi prima la biglietteria per il Comicon è ufficialmente aperta. L’evento quest’anno comincia con una novità proprio nell’acquisto dei biglietti e sul sito dove poterli comprare, ticket.comicon.it. Sarà possibile acquistare online tutte le tipologie di ingresso disponibili, dagli abbonamenti agli ingressi giornalieri, che saranno inviati via email. I prezzi sono bloccati sia per i giornalieri che per l’abbonamento che vale per tutti e quattro i giorni. Anche quest’anno i bambini al di setto dei sei anni entreranno gratis mentre per i ragazzi dai 6 ai 12 anni ci sarà, per il primo giorno, il biglietto ridotto a otto euro con una prevendita di 1,60, per gli altri tre giorni a 11 euro, mentre per gli adulti il costo è di 15 euro con l’abbonamento a 35. Per quanto si sa già da questi giorni si preannuncia il sold out. Comicon è una tappa seguitissima che quest’anno celebra come magister uno dei più grandi maestri del fumetto italiano, Giorgio Cavazzano. Cavazzano è una leggenda del fumetto umoristico e disegnatore italiano tra i più famosi al mondo, grazie soprattutto a titoli legati al mondo Disney ma anche grazie a serie ironiche come Altai & Jonson realizzata con Tiziano Sclavi. Il magister verrà onorato per la sua originalità, la maestria e la carriera con una mostra personale all’interno del Comicon. L’esposizione prende il nome di “Galassia Cavazzano. I mondi elastici di Giorgio Cavazzano ” e ripercorrerà la carriera di questo artista.