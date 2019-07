NAPOLI. Duro attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto di Napoli. «Apprendiamo che ha nominato la commissione di accesso con riferimento all'ospedale San Giovanni Bosco, per “verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione" nell'ambito dell'Asl Napoli 1», scrive in una nota De Luca, secondo cui si tratta di «un atto ridicolo» che «arriva 12 ore prima - casualmente - della riunione prevista per domani a Roma sulla nostra Sanità». «Un atto che offende quelli che in totale solitudine - a cominciare dal personale medico - combattono da anni. Che offende la Magistratura, che ha in corso una sua importante indagine. Che offende la dignità di Napoli», aggiunge De Luca, che chiede le dimissioni del prefetto. «La battaglia contro i delinquenti la stiamo facendo, mentre gli inventori della “commissione di accesso" hanno dormito - afferma De Luca -. Ma la politica politicante non fermerà la nostra azione di bonifica e di difesa della dignità di Napoli».