Sono 18 i comuni alle urne tra Napoli e provincia. La sfida è prevista per il 14 e 15 maggio, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 28 e 29 maggio. Questi i Comuni in cui i cittadini sono chiamati a esprimere le proprie preferenze: Boscoreale, Casamicciola Terme, Cercola, Cicciano, Cimitile, Forio, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Quarto, San Vitaliano, Sant'Agnello, Scisciano, Torre del Greco. In tutta la Campania sono 84 i comuni al voto.

