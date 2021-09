NAPOLI. «Sono qui per diverse ragioni. Prima di tutto perchè io sono nato qui dietro, a poche centinaia di metri, in via Gramsci dove c’era la sezione del partito comunista. Per questo io potrei far tutto tranne che partecipare al clima di anti-politica. Io sono un politico è lo dico con orgoglio. La politica è un’arte, è una cosa nobile che serve soprattutto alle persone più deboli perchè possono organizzarsi per contare di più». Così esordisce Antonio Bassolino nel suo comizio a San Pietro a Patierno.

«È uno dei quartieri più simbolici è veri della nostra città. Qui siamo in uno dei punti estremi di Napoli è questo quartiere può diventare area di connessione con la città Metropolitana. Dobbiamo saper affermare questa visione metropolitana», dice l’ex sindaco e governatore. «La città è scassata, la macchina comunale è scassata, il bilancio è scassato», urla forte Bassolino sottolineando: «È un momento di passaggio. Abbiamo tanti guai ma anche tante possibilità. Servono risorse importante e queste arriveranno con il Recovery e i fondi europei. Ma per saperli spendere serve competenza, serve un sindaco che sa fare il sindaco, serve una squadra forte a Palazzo San Giacomo e soprattutto serve la partecipazione dei cittadini. Se la città non si sente partecipe di questa sfida sarà impossibile far rinascere la città».

Bassolino poi racconta della sua partecipazione al prodigio di San Gennaro e spiega di essere stato «molto colpito dall’omelia dell’arcivescovo Battaglia. È stata un’omelia molto concreta. Ha parlato dei problemi della nostra città ma anche della necessità di delineare un sogno. Questa è la politica». Poi una battuta sul rapporto con la Regione e col Governo: «Il sindaco di Napoli deve saper collaborare con le altre istituzioni, non appiccicarsi. Il primo cittadino deve rispettare le altre istituzioni ma anche farsi rispettare e far rispettare la città, perchè Napoli è Napoli».

Sulla campagna elettorale, Bassolino spiega: «Abbiamo fatto un buon cammino fino ad ora. Noi dobbiamo salire ancora e altri devono scendere ancora. E soprattutto dobbiamo spostare forze dall’astenzionismo, che da anni non votano più. In molti - dice ancora l’ex governatore - mi dicono: “Caro Antonio, comunque tu hai già vinto. Ti davano al 2% e sei già salito tanto”. Ringrazio, capisco il senso. Ma io sono un alpinista, mi piace arrivare in cima. Voglio arrivare al ballottaggio e poi inziare una nuova battaglia. Se arriviamo al secondo turno, l’esercito dei candidati è meno attivo. Si lotta uno contro uno. E anche i confronti bisognerà farli», dice mandando una stoccata al rivale Gaetano Manfredi.