Giacomo Pascale è stato rieletto sindaco di Lacco Ameno, ottenendo il 52,54%. Questo l'esito del ballottaggio che ha visto contrapposti Pascale e Domenico De Siano, senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Campania, fermo al 47,46%.

Un ballottaggio più unico che raro per un comune con meno di 15mila abitanti, reso necessario dalla clamorosa parità di voti registrata tra i due candidati al primo turno. Una sfida al cardiopalma conclusa con un esito che era stato contestato fortemente da Pascale, il quale riteneva di aver ottenuto un voto in più del suo avversario.

Accuse reciproche di brogli, insulti, richieste di intervento al prefetto in due settimane di tensione altissima nel comune ischitano, al punto che anche il parroco aveva ritenuto necessario intervenire con una lettera nella quale invitava ad abbassare i toni. Al ballottaggio si è sostanzialmente confermato il dato dell'affluenza: 78,93% a fronte di un 78,51% registrato al primo turno, per un totale di 40 votanti in più