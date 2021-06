Forza Italia si presenterà alle elezioni amministrative di Napoli con il proprio simbolo. Lo assicura Fulvio Martusciello, coordinatore cittadino di Napoli di Forza Italia.

«Quelli che non vogliono simbolo di Forza Italia - spiega Martusciello - sono quelli che immaginano già il dopo Berlusconi. Mi spiace per loro ma Berlusconi è vivo, vegeto, pimpante e pronto alla sfida. C'è un mondo di mezzo che spinge per progetti centristi senza leader e senza idee, e che vorrebbe cancellare Forza Italia dalla scheda. Noi invece ribadiamo con forza la nostra identità e la nostra volontà di correre con il nostro simbolo», conclude Martusciello.