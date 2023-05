Parte al Comune di Napoli il servizio gratuito sindacincontatto 2.0 attraverso il quale i cittadini riceveranno telefonicamente informazioni relative a emergenze di protezione civile, allerta meteo per fenomeni rilevanti, emergenze di traffico e viabilità, criticità metro linea 1 e funicolari, eventi rilevanti in città.

Attraverso il form di registrazione, attivo sulla piattaforma www.napoli.sindacincontatto.it i cittadini potranno scegliere il tipo di informazione da ricevere.

«La piattaforma Sindaci in contatto 2.0 – dichiara il sindaco Gaetano Manfredi - aiuterà l'Amministrazione a comunicare con i cittadini e consentirà loro di ricevere, in tempo reale, informazioni utili per vivere meglio ed in maggiore sicurezza. Aiutiamoci insieme per una Napoli più vivibile e più sicura».