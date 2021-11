CASTELLAMMARE DI STABIA. Il giornalista anticamorra Giancarlo Siani ha ora una "casa" a Castellammare di Stabia. È la Sala stampa del Comune, intitolata al giovane collaboratore del Mattino di Napoli, che a soli 26 anni fu trucidato da un clan di Torre Annunziata di cui raccontava nei suoi articoli gli intrecci con il territorio. La Sala stampa "Giancarlo Siani", ha per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Cimmino, l'obiettivo di «tramandare alle future generazioni la sua storia... esempio di coraggio, di legalità, di passione per ciò in cui si crede fermamente» ha spiegato Cimmino nella Sala consiliare “Falcone e Borsellino”. Alla inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, i deputati Paolo Russo e Antonio Pentangelo, ex colleghi di Siani, come Antonio Irlando, il presidente dell'Assostampa Campania-Valle del Sarno, Salvatore Campitello, l'assessore alla Cultura, Diana Carosella. «La sala stampa “Giancarlo Siani” - ha aggiunto il sindaco Cimmino - vuole essere un punto di riferimento per la città di Castellammare di Stabia, in termini di libertà d'informazione, trasparenza, democrazia. Deve perciò rappresentare un luogo sicuro, all'interno della Casa Comunale, dove tutti gli operatori dell'informazione potranno e dovranno sentirsi a casa». Di democrazia e libertà di informazione ha parlato Carlo Verna, ricordando che il ruolo dell'Ordine dei Giornalisti è di garantire queste libertà e la tutela e la difesa degli operatori della comunicazione, insieme con le regole di deontologia professionale. Il portavoce del sindaco, ispiratore del progetto, il giornalista Francesco Ferrigno, ha sottolineato l'importanza di dare "un luogo" a un simbolo del giornalismo che ha il coraggio di denunciare, «ora che i luoghi delle redazioni si stanno perdendo». Il Comune di Castellammare di Stabia è l'unico in Campania ad essere dotato di una Sala stampa, con postazioni per collegamenti internet, 5 scrivanie, un pc e una stampante a disposizione dei giornalisti. Inoltre, di un salottino per ospitare conferenze stampa. Sulle pareti campeggiano gigantografie con le immagini di Giancarlo Siani e le sue frasi famose. È collocata al terzo piano del Municipio della città.