NAPOLI. Chiusa la piattaforma per le iscrizioni sono 119.658 le domande presentate per partecipare al concorso al Comune di Napoli che mette a bando 1.394 posti. Il termine di presentazione delle istanze è scaduto alla mezzanotte di ieri.

Diversi i posti a concorso: personale di categoria C (762 posti), D (577 posti) e personale dirigenziale (55 posti). In pratica, il Comune cerca vigili per la polizia municipale, maestre, assistenti sociali, agronomi, contabili, informatici cui si aggiungono altri profili amministrativi. Dai dati si evince che il 76 per cento di chi ha presentato domanda è residente nel comune di Napoli, il 16,2 per cento in altra provincia della Campania e il 7,8 per cento in altra regione italiana o all'estero.

Sempre analizzando i dati risulta inoltre che nei posti a concorso per la categoria C, per la quale è stato presentato il maggior numero di domande, il profilo pù gettonato è quello per istruttore amministrativo con 39.674 domande, pari al 49,4 per cento del totale, mentre il 13,1 è per fare il vigile urbano; appena il 2,3 dei partecipanti, invece, aspira ad essere assunto come maestra.

Anche fra i profili di categoria D il più richiesto risulta essere quello di istruttore direttivo amministrativo con 16.236 domande, pari al 44,1 per cento. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: eventuale prova preselettiva; prova scritta consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla; prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare per la verifica della conoscenza delle materie della prova scritta e della lingua inglese.