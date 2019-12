NAPOLI. La maggior parte delle accuse sono cadute e per il ras dei Quartieri Spagnoli Eduardo Saltalamacchia (nella foto) si sono riaperte le porte del carcere. Da ieri è di nuovo un uomo libero nonostante la condanna a un anno e 10 mesi per minaccia aggravata. Con lui sono stati scarcerati coloro che gli inquirenti ritengono suoi fedelissimi: Gaetano Esposito, Massimo Capasso e Ciro Burraccione. Una sentenza clamorosa, se si pensa che la procura aveva chiesto pene tra i 12 e i 14 anni per gli imputati.