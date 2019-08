NAPOLI. Grave lutto per la Confcommercio nazionale e campana per l’improvvisa scomparsa di Claudio Burani, vicesegretario nazionale della Figisc (Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti) e storico segretario dell’organizzazione a Napoli e in Campania. Burani era una delle figure di riferimento della Confcommercio, noto al mondo datoriale e sindacale per la sua esperienza e competenza tecnica. Ha fatto parte della Confcommercio partenopea dal 1977, ricoprendo ruoli nei settori non alimentari (Librai, sanità e forniture ospedaliere). È stato anche responsabile del Gruppo Giovani della Confcommercio partenopea.