ACERRA. È il Far West. Si fronteggiano due giovanissimi di clan opposti, a colpi d'arma da fuoco, nessuno dei due è sopravvissuto. È guerra per il controllo delle piazze di spaccio. O, forse, per futili motivi. E ci sarebbero due testimoni. Questa la cronaca, anche se il luogo dell’accaduto potrebbe essere un altro. Il primo scontro ha lasciato a terra due cadaveri, entrambi poco più che ventenni. Lo scontro armato era nell’aria da settimane e non si esclude che nelle prossime ore la “battaglia” possa continuare.