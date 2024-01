NAPOLI. Mancano pochi giorni all'appuntamento elettorale del 4 febbraio, quando gli iscritti di Fratelli d'Italia, saranno chiamati a designare il futuro Presidente del partito in provincia di Napoli. Un importante appuntamento di democrazia interna che vede l'uscente ex commissario e Deputato Michele Schiano, alle prese con la clamorosa rimonta dell'altro candidato, il Dirigente Nazionale Raffaele Barbato. Già, perché fino a qualche settimana fa erano in pochi, compreso lo stesso Schiano, a scommettere sulle reali chance di Barbato. E invece lo storico militante del partito di Giorgia Meloni, non solo è riuscito a calamitare attorno al suo nome personalità apicali del partito, ma sta riuscendo nella clamorosa impresa di coagulare attorno alla sua proposta collegiale e partecipativa, gran parte della base degli elettori e degli iscritti a Fdi. Dalla provincia a nord di Napoli, passando per l'area Vesuviana/stabiese, per le Isole e per il vasto territorio dell'area nolana, il consenso di Raffaele Barbato aumenta a macchia d'olio, le adesioni stanno arrivando spontaneamente e l'entusiasmo che si respira è davvero quello delle grandi occasioni. Partito con gli sfavori del pronostico, Barbato in questo momento pare aver quantomeno raggiunto nei consensi il suo concorrente e il vento sembra portarlo verso la vittoria finale. Un risultato che sarebbe clamoroso, anche se per Schiano il fatto di avere una fetta importante del partito in dissenso rispetto al suo operato, rappresenta di per sé una prima occasione per fare qualche considerazione critica. In particolare i militanti di Fratelli d'Italia hanno mal digerito la decisione del parlamentare di non mollare la poltrona in provincia, in netta controtendenza con le indicazioni dello stesso Premier Meloni, da sempre contraria alla logica dei doppi incarichi. In tanti contestano tra l'altro a Schiano l'assenza cronica sul territorio, giustificata dagli impegni romani. Ed anche per questo la candidatura di Raffaele Barbato sta riscuotendo sempre maggiore consensi. La prospettiva di avere un Presidente a tempo pieno, presente h24 nei tanti comuni della Provincia, ha letteralmente rivitalizzato militanti e iscritti che adesso non vedono l'ora di partecipare al voto per realizzare finalmente il grande cambiamento.