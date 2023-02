SANT'ANTONIO ABATE. Si indaga sulla morte del 57enne Luigi Della Marca, consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate, trovato senza vita nella cantina di casa. Il piccolo comune dell’Agro nocerino, ai confini con Castellammare di Stabia, è sconvolto per la tragedia che ha sorpreso tutti. Della Marca era un imprenditore affermato e agiato. Di recente aveva acquisito e ristrutturato come lussoso B&B un edificio in pieno centro cittadino. Nella giornata di ieri l’uomo è stato trovato privo di vita dai suoi familiari, poco prima di pranzo, in quello che appare un gesto estremo, ma inspiegabile e per questo è stata aperta un’indagine che dovrà fare luce sull’accaduto. Era stata la moglie a lanciare l’allarme, preoccupata per la sua assenza, ma notando la sua auto sotto casa. Quindi, la terribile scoperta, quando ormai Della Marca era già privo di vita. I soccorsi, comunque intervenuti sul posto, sono risultati vani. Proprio il giorno prima, la figlia ventenne dell’imprenditore edile, aveva conseguito la laurea, ragione di grande orgoglio per lui, che nel suo curriculum specificava di avere dovuto abbandonare gli studi per difficoltà familiari.