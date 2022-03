Siederanno 9 sindaci e 2 presidenti di Consiglio comunale nel nuovo Consiglio della Città metropolitana di Napoli. Terminato lo scrutinio (le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di ieri), si è definita la composizione del parlamentino di Santa Maria la Nova. Le liste con il maggior numero di eletti sono "Progressisti e riformisti" e "Napoli metropolitana", presentate dalla coalizione di centrosinistra che a Napoli sostiene il sindaco Gaetano Manfredi, con 7 consiglieri ciascuno.

Entrano in Consiglio metropolitano per la lista "Progressisti e riformisti": Giuseppe Cirillo (sindaco di Cardito), Carmine Lo Sapio (sindaco di Pompei), Antonio Sabino (sindaco di Quarto), Giuseppe Bencivenga (sindaco di Frattaminore), Marco Antonio Del Prete (sindaco di Frattamaggiore), Luciano Borrelli (vicesindaco di Calvizzano) e Giuseppe Tito (sindaco di Meta di Sorrento).

Gli eletti per la lista "Napoli metropolitana" sono: Dionigi Gaudioso (sindaco di Barano d'Ischia), Ilaria Abagnale (sindaco di Sant'Antonio Abate), Sergio Colella (consigliere comunale di Napoli), Antonio Caiazzo (consigliere comunale di Afragola), Felice Sorrentino (consigliere comunale di Poggiomarino), Giuseppe Sommese (presidente del Consiglio comunale di Somma Vesuviana) e Rosario Andreozzi (consigliere comunale di Napoli).

Il Movimento 5 Stelle, che si è presentato con la lista "Territori in Movimento" e un simbolo alternativo a seguito della sospensione dello statuto da parte del Tribunale di Napoli, ha eletto 3 consiglieri: Salvatore Cioffi, presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (e candidato che ha ottenuto il voto ponderato più alto in assoluto), Salvatore Flocco (consigliere comunale di Napoli) e Salvatore Pezzella (consigliere comunale di Giugliano in Campania).

Nel centrodestra spicca il risultato di Forza Italia, che elegge 2 consiglieri: Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, e Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli.

Eleggono un consigliere ciascuno le liste di Fratelli d'Italia (Giuseppe Nocerino, consigliere comunale di Somma Vesuviana), Grande Napoli (Luigi Grimaldi, consigliere comunale di Frattamaggiore), Progresso e legalità con Catello Maresca (Vincenzo Cirillo, consigliere comunale di Trecase), Lega (Domenico Esposito Alaia, consigliere comunale di Castello di Cisterna) e Territori in Azione (Domenico Marrazzo, consigliere comunale di Qualiano).