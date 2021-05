NAPOLI. Sono 919 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 27 in meno rispetto al dato di sabato, dall’analisi, però, di 15.653 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 5.071 antigenici, che fanno segnare un decremento di 2.737 unità. La regione torna prima in Italia per numeri di casa davanti a Lombardia (796); Lazio (577) e Toscana (506). Dei casi registrati, 253 sono sintomatici ovvero 39 in meno del giorno precedente. La percentuale tra test e positivi è del 5,87 per cento rispetto al 5,14 precedente.