«Martedì sarò a Napoli insieme agli eletti del M5S e al candidato sindaco Gaetano Manfredi. Inizia la fase nuova di un cammino che affronteremo con entusiasmo e senso di responsabilità, determinati a creare tutte le condizioni per compiere una svolta reale. Napoli è una città straordinaria, ricca di bellezze e talenti che devono essere maggiormente valorizzati. La difficile situazione finanziaria che attraversa impone massima attenzione e impegno». Lo scrive su Fb l'ex premier Giuseppe Conte.

E da Ercolano il ministro degli Esteri ed esponente del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha rilanciato: «Il M5s è compatto su Manfredi. Lo sosterremo pianamente per leelezioni comunali».

«Gaetano è la persona in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo. Ci sono nuove opportunità economiche e di lavoro, ma dovremo essere in grado di spendere i soldi che arriveranno dall'Europa. Gaetano è stato ministro quindi ha le competenze tecniche e politiche per fare in modo che la sua giunta a guida della città di Napoli sia in grado di spendere i soldi in arrivo dall'Europa che sono l'ultimo treno che abbiamo per fare lavoro ai nostri giovani e per rilanciare le nostre imprese».

«Martedì saremo qui a Napoli con Gaetano Manfredi e Giuseppe Conte e con tutti gli altri eletti del Movimento 5 Stelle per lanciare la campagna DI sostegno a Manfredi sindaco di Napoli. La questione delle alleanze è stata risolta con la votazione dell'estate scorsa, dai nostri iscritti. Noi facciamo alleanze da oltre un anno e le prime che abbiamo fatto sono state proprio in questa terra, in Campania», ha quindi concluso.