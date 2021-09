Un incontro «molto proficuo» nel quale «mi ha colpito la grande dignità e responsabilità». Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, descrive l'incontro con rappresentanti del movimento disoccupati “7 novembre" avuto insieme al candidato sindaco Gaetano Manfredi prima di un comizio nel quartiere Barra, a Napoli.

«Quello che colpisce - ha spiegato Conte - è la grande dignità e responsabilità. C'è tanta voglia di politica e di partecipare a progetti condivisi. Non si pongono con atteggiamento rivendicativo o passivo».

Secondo Conte «questo tipo di dialogo serve alla politica per riossigenarsi e tutte le forze politiche dovrebbero farlo. Per far ripartire l'Italia dovremmo partire da loro, dalle loro esigenze, per migliorare misure già varate e adottare nuove misure di cui c'è bisogno».

MANFREDI. «Il presidente Conte è vicino ai problemi della città e questo è un fatto molto positivo. Abbiamo sempre lavorato molto bene insieme e credo che, insieme a Conte e agli altri leader delle forze che sostengono la coalizione che mi vede come candidato sindaco, potremo fare tanto per Napoli». Così Manfredi.

«Napoli ha bisogno della politica nazionale - ha aggiunto - ha bisogno di un forte impegno nazionale perché l'isolamento ci ha fatto pagare un prezzo altissimo e l'hanno pagato i cittadini».

Secondo Manfredi «Napoli ha grande bisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, per migliorare la qualità della vita, per rimettere finalmente Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee. Questa consapevolezza dei cittadini credo sia la grande forza che oggi abbiamo. Abbiamo bisogno di un grande impegno nazionale ed europeo per fare in modo che Napoli possa ripartire veramente dando una risposta a tutti, questo è il nostro obiettivo. Nessuno deve essere lasciato indietro», ha concluso Manfredi.