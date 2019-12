NAPOLI. Arriva a sorpresa anche il premier Giuseppe Conte, insieme alla compagna Olivia Paladino, al Teatro San Carlo dove stasera si tiene “Una notte di cuore", una serata di beneficenza organizzata dalla fondazione Achille Scudieri, a favore del progetto “Bambini Coraggiosi" dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani per l’umanizzazione degli ambienti di cura negli ospedali pediatrici di tutta Italia. E in attesa del Presidente del Consiglio c'è anche stata la stretta di mano tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. La serata, condotta da Serena Autieri, vede come ospite d'eccezione Claudio Baglioni. Sponsor: Adler Group, Eccellenze Campane, Tramontano Napoli, Cannon, PalumboSy, Banco BPM, Lete e UnicoEnergia. «Emozione? Tantissima» sono state le prime parole di Conte. Il premier e la Paladino hanno preso un caffè al bar Gambrinus di piazza Trieste e Trento prima di raggiungere il Massimo.