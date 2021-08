I carabinieri della stazione di Qualiano, Napoli, hanno arrestato 3 persone per vendita di tabacchi lavorati esteri: a finire in manette un 63enne del posto, un 58enne di Portici e un 35enne incensurato. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, stavano percorrendo corso Campano quando hanno notato il 35enne alla guida di un furgoncino che sostava nei pressi di un garage. Dopo aver deciso di effettuare un controllo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 40 casse di ''bionde'' di contrabbando per un peso complessivo di 400 chili. Sigarette di varie marche di produzione estera privi del talloncino del monopolio di Stato. Perquisendo il garage poi, al cui interno c'erano gli altri due complici, i militari hanno trovato altre 10 casse di sigarette illegali per un peso complessivo di quasi 100 chili. I 3 arrestati sono in attesa di giudizio.