NAPOLI. Lunedì gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sanità.

Nel corso dell’attività, nella zona di Capodimonte e in via Foria, sono state identificate 105 persone, controllati 70 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente diversa da quella prevista, mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.