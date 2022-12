NAPOLI. Controlli alla circolazione nel rione Sanità e nel quartiere San Carlo all’Arena. I carabinieri della compagnia di Napoli Stella, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania hanno presidiato le strade più trafficate per limitare i comportamenti incoscienti di automobilisti e motociclisti e garantire sicurezza anche ai pedoni. Durante il servizio sono state notificate decine di contravvenzioni. 5 le moto sequestrate, 2 le patenti ritirate. Molte le multe per guida senza assicurazione, revisione e patente. Il bilancio è di oltre 13mila euro in sanzioni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.