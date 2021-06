Da qualche ora i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Arzano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militari della compagnia di Casoria, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo, in particolare nel rione popolare “167”.

Per il momento sono state controllate 64 persone - molte di queste pregiudicate - e 27 veicoli In corso anche perquisizioni locali alla ricerca di armi e droga: una di queste ha condotto al sequestro d 3 grammi di marijuana. Particolare attenzione per il controllo dei pregiudicati e per contrastare la criminalità e l'illegalità diffusa.