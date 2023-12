NAPOLI. Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Bagnoli, Arenella, Chiaiano, Pianura, Nuovo Palazzo di Giustizia, Vomero, i finanzieri della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 349 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllato 9 esercizi commerciali, di cui 4 sanzionati per irregolarità relative alla gestione del misuratore fiscale, ed altresì ritirato una patente di guida.

Inoltre, gli agenti hanno denunciato due persone, una in via Filangieri poiché sorpresa nuovamente ad esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatore abusivo mentre, l’altra, per guida senza patente poiché revocata; contestualmente il veicolo sul quale viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo.