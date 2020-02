NAPOLI. Ieri sera personale della Divisione Polizia Amministrativa-Sociale ha effettuato controlli amministrativi a locali dell'area di piazza Bagnoli, via Coroglio e via Nuova Bagnoli, irrogando sanzioni per 3.200 euro. In piazza Bagnoli i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un esercizio pubblico ed i suoi dipendenti poiché sprovvisti di attestato di formazione per la manipolazione degli alimenti oltre che per la mancanza della prevista tabella alcolemica che deve necessariamente essere esibita nel locale. In via Coroglio il titolare di un secondo bar è stato sanzionato per la mancanza della tabella alcolemica e un ulteriore esercizio, nella stessa strada, è stato multato poiché sprovvisto dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, necessario in quanto l’esercizio era aperto oltre la mezzanotte, e per aver violato la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi poiché teneva accesi i monitor per la raccolta scommesse oltre l’orario consentito. Infine, in via Nuova Bagnoli, il titolare di un quarto bar è stato sanzionato per la mancanza dell’esposizione della tabella alcolemica, per la mancanza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, necessario in quanto l’esercizio era aperto oltre la mezzanotte e per aver venduto bottiglie di vetro destinate all’asporto.