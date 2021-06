Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli a Pianura, quartiere occidentale del capoluogo campano. Un servizio mirato a reprimere l'illegalità diffusa e contrastare spaccio e abuso di droga che ha visto impiegate decine di militari della compagnia di Bagnoli e del Reggimento Campania. Controllati 123 persone - 34 pregiudicati - e 56 veicoli.

Numerosi i posti di controllo organizzati nelle strade ritenute più sensibili: Via Evangelista Torricelli - recente teatro di eventi criminosi - Via Montagna Spaccata, Via Domenico Padula, Via Salvator Dalì.In uno spiazzo abbandonato all'incuria sono stati rinvenuti 51 grammi di cocaina: erano occultati in un muretto di tufo, all'interno di un piccolo shopper di tessuto. A pochi metri, in una cavità lungo lo stesso muretto, i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta mod. 950 B cal.22 e caricatore vuoto.

E ancora un serbatoio per pistola Glock privo di proiettili. Il tutto era avvolto in un panno da cucina. Grazie alla collaborazione del Nucleo Veicoli abbandonati della Polizia Locale di NAPOLI sono stati rimossi 22 tra autovetture e motocicli, parcheggiati in strada, in evidente stato di abbandono e privi dell'assicurazione obbligatoria. 5 le persone denunciate per guida senza patente.7 i giovani segnalati alla Prefettura perché assuntori di stupefacenti. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.