Sicuro un reato è stato sventato o scoperto, ora si cerca di capire quale. È questa l'indagine che si è aperta dopo che gli agenti della sezione San Lorenzo, al comando di Alfredo Marraffino, hanno trovato un coltello avvolto in un foulard in un'aiuola di piazza Bellini. Il luogo, centro della movida Napoletana del centro storico, lascia aperti molti dubbi. Se l'arma sia stata nascosta dopo o prima di essere stata utilizzata. Fatto sta che la grandezza del coltello e il luogo affollato in cui è stato ritrovato fanno comprendere quanto possano essere pericolose le nostre strade. A questo fa da contrappeso il grande lavoro di controllo della polizia municipale che setaccia i luoghi del centro storico affollati da turisti e napoletani.