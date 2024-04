NAPOLI. Controlli nella movida durante i giorni di festa per i carabinieri. I militari della compagnia Bagnoli, insieme ai carabinieri del reggimento Campania, hanno setacciato le strade di Posillipo. Sono 7 i parcheggiatori abusivi recidivi denunciati. Durante la notte è stato denunciato un 45enne trovato in possesso di un coltello a scatto. Denunciato per spaccio di droga un 51enne mentre i due clienti sono stati segnalati alla prefettura.