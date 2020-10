Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone di cui 26 con precedenti di polizia, controllate 10 autovetture e 39 motoveicoli; inoltre, sono state contestate 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita e guida senza casco, elevando sanzioni per un totale di circa 29.700 euro e sottoponendo 12 scooter a sequestro amministrativo.

Nella stessa serata, i poliziotti nel transitare in via Gennaro Aspreno Galante hanno notato un uomo che, alla loro vista, è rientrato frettolosamente in un palazzo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’uomo, Edoardo Ricciolo, napoletano di 53 anni, è stato arrestato per evasione.