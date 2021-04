I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento CC Campania, hanno svolto un servizio ad ''alto impatto'' nel comune di Torre Annunziata e nei territori limitrofi. A Torre Annunziata, un 44enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia: l'uomo dovrà scontare in carcere una pena di oltre 6 anni per reati in materia di stupefacenti, commessi dal 2007 al 2016.

A Poggiomarino, un 37enne è stato arrestato in ottemperanza ad un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per le numerose violazioni ai divieti imposti, accertate dai militari, durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Diversi posti di controllo sono stati svolti nel territorio di Boscoreale.

E' lì che i militari hanno arrestato un 36enne, in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord: l'uomo dovrà scontare una pena detentiva per atti persecutori e lesioni personali. Un 24enne ucraino è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica del tasso alcolemico, dopo essere stato controllato dai carabinieri a bordo della propria auto.

Nell'ambito dei costanti controlli riguardanti le occupazioni abusive degli immobili di edilizia popolare, una 40enne è stata denunciata per invasione di edifici, dopo che è stata accertata l'occupazione arbitraria di un appartamento di edilizia popolare. A San Giuseppe Vesuviano, all'esito di un controllo stradale , un 20enne ed un 45enne extracomunitari sono stati denunciati per ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibire un documento di identificazione e per soggiorno illegale nel territorio italiano.

Controlli estesi anche a Boscotrecase e Striano, ove i militari hanno denunciato un 62enne per furto di energia elettrica: l'uomo aveva realizzato un allaccio fraudolento alla pubblica rete per alimentare i fabbisogni energetici della propria abitazione; denunciato anche un 29enne che, durante un posto di controllo, ha rifiutato l'accertamento del proprio tasso alcolemico. Sono 95 le persone identificate e 62 i veicoli controllati.

Nel corso dell'intero servizio sono state notificate 13 contravvenzioni al codice della strada. Sempre elevata l'attenzione verso la verifica sul rispetto delle norme anti-contagio, 21 persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese ad una festa privata per un compleanno, organizzata in un'abitazione residenziale. Diversi membri di nuclei familiari non conviventi si erano assembrati, disattendendo alle vigenti norme preventive, senza utilizzare peraltro alcun dispositivo di protezione individuale.