«Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società. Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo la vittoria della Coppa Italia di basket della Gevi Napoli.

«Una grandissima soddisfazione: la Gevi Napoli, grazie ad una prestazione straordinaria contro l'Olimpia Milano, conquista la Coppa Italia di Basket. Un trofeo che mancava alla città da 18 anni. Complimenti alla società, al presidente, al coach e a tutti gli atleti per questo magnifico risultato sportivo». Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.