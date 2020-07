Altri 7 morti, 188 nuovi casi. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia. I nuovi casi positivi sono quasi 90 in meno rispetto a ieri quando l'incremento era stato di 276. Sono in totale 13.303 gli attualmente positivi al virus mentre 242.827 sono i casi totali. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza sfiora i 35mila decessi (sono 34.945). Oggi si registrano zero nuovi casi in 4 regioni: Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Sardegna. Da ieri sono stati compiuti 45.931 tamponi in Italia, di cui 11.281 in Veneto e 7.055 in Lombardia. Il totale dei tamponi effettuati sale a 5.900.552.

Sono sette i pazienti risultati positivi oggi al Coronavirus nella regione Campania a fronte di 1952 tamponi 'processati' nelle varie strutture regionali. I pazienti guariti sono due. Nessun a persona e' deceduta. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell''emergenza e' di 4769 a fronte di 301677 tamponi esaminati. Il totale dei guariti e' 4.095.