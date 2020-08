AFRAGOLA. Altri due casi di Coronavirus ad Afragola. Ne dà notizia il sindaco Claudio Grillo. Salgono così ad otto i contagiati.

«Devo purtroppo informarvi che il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord mi ha comunicato che altri due cittadini afragolesi, entrambi rientrati dalle vacanze, sono risultati positivi al tampone “Sars Cov2”. - si legge in una nota - I due pazienti sono in buona salute e in isolamento domiciliare. Uno dei due positivi sta facendo la quarantena in un altro Comune della Campania. I numeri in aumento ci impongono di avere un’attenzione massima al rispetto delle regole. Pertanto, oltre all’applicazione meticolosa dei diversi protocolli di prevenzione previsti, si raccomanda a tutti i concittadini di sottoporsi a tampone al rientro dalle vacanze se trascorse in una delle zone in cui è forte l'incidenza del virus».