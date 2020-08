NAPOLI. Dopo i test sperimentali di ieri, partono ufficialmente oggi i tamponi all’aeroporto di Capodichino come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca. L’attività vedrà impegnato il personale medico dell’Usmaf, quellosanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce Rossa.

Sono 14 arrivi gli aerei giornalieri provenienti dai 4 Paesi esteri con un flusso di circa 110 viaggiatori per volo. I passeggeri compileranno il modulo con cui si segnalano all’Asl di competenza, si sottoporranno al test, e andranno in isolamento fiduciario come previsto dall’ordinanza. Il risultato dei test sarà comunicato entro 48 ore, con tempi ristrettissimi di quarantena che ovviamente sarà interrotta in caso di esito negativo.

Il presidente della Regione, l’altro giorno, non aveva mancato di manifestare tutto il proprio disappunto per la situazione legata ai rientri da Paesi ritenuti a rischio come Grecia, Malta, Croazia e Spagna. E senza mezzi termini aveva parlato di comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi. a convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico».

Il tutto mentre negli altri aeroporti italiani continuano i tamponi. Non senza polemiche. È il caso di Malpensa, in Lombardia, dove le prime otto postazioni hanno accolto i viaggiatori: si sono create code e polemiche, visto che chi non era residente in Lombardia non ha potuto effettuare il test. La Regione Lombardia ha spiegato che la priorità sarebbe andata ai cittadini e agli stranieri abitanti sul territorio.

L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, non ha nascosto il proprio disappunto: «Non voglio credere che siano state date disposizioni per eseguire a Malpensa i tamponi solo ai cittadini residenti in Lombardia. Se fosse vero sarebbe non solo grave, ma da un punto di vista di sanità pubblica, assolutamente deleterio».

Dalla Lombardia è arrivata la replica del direttore generale dell’assessorato al Welfare, Marco Trivelli: «I tamponi a Malpensa li facciamo a tutti ma dovendo selezionare le priorità sono gli stranieri, perché non si intercettano più una volta che hanno lasciato l’aeroporto, poi i cittadini lombardi per alleggerire le Ats e soprattutto quella di Milano. Non c’è una limitazione ma chi è in transito è l’ultimo nelle priorità».