Non si fermano i contagi da coronavirus. Sono 259 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 4 i morti. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile.

Il numero totale delle vittime da inizio emergenza è stato di 35.209. Da ieri i guariti sono stati 150. Sono 46 le persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. A zero contagi da ieri Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia.

Sono da non sottovalutare i nuovi focolai di coronavirus che si sono sviluppati in Italia nel periodo post lockdown. In diverse Regioni sono stati individuati cluster con nuovi casi positivi. Le autorità invitano alla massima prudenza anche se comunque si tratta di zone e gruppi circoscritti. L’ultimo rapporto settimanale congiunto di Iss e ministero della Salute, riferito al periodo 27 luglio - 2 agosto, sottolinea come siano salite a 12, dalle 8 della scorsa settimana, le regioni con l'indice Rt sopra 1 .

L'indice di trasmissione nazionale calcolato sui casi sintomatici è pari a 1.01 sul territorio nazionale. In particolare l'Rt più alto risulta in Sicilia (1.62), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.43), da Provincia autonoma di Trento e Veneto (entrambe con 1.28), Campania (1.25), Toscana (1.2), Liguria (1.16), Marche (1.13), Puglia (1.1), Lazio (1.08), Lombardia (1.04), Emilia Romagna (1.01). Tre le Regioni con indice Rt 0: Basilicata, Calabria e Molise.

A preoccupare negli ultimi giorni sono i nuovi casi di persone positive rientrate dalle vacanze, con nuovi focolai che si sono sviluppati dopo il ritorno di comitive di giovani in Italia. Come per esempio in Toscana, dove l'8 agosto sono stati scoperti due focolai di questo tipo. Si tratta di 9 pazienti in provincia di Arezzo rientrati dall'estero (da Corfù, in Grecia) e di altri 4, abitanti nel Senese, rientrati dalla Croazia.

Su questi nuovi cluster, il viceministro Pierpaolo Sileri ha assicurato: "Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma diversi focolai ben contenuti"