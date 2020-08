Sei morti e 412 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono sia le vittime che i contagi in Italia. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 251.237 persone. I guariti sono 213 guariti per un totale che sale a 202.461.

A preoccupare le autorità sanitarie sono soprattutto i casi di viaggiatori che rientrano dalle vacanze all'estero e scoprono di aver contratto il virus. Per quanto riguarda le regioni i casi aumentano sensibilmente in Lombardia e Veneto (rispettivamente +68 e +65), ma soprattutto in Sicilia (+89). Un dato, quello siciliano, che però potrebbe essere dovuto al cluster scoppiato in un centro di accoglienza di Pozzallo, nel Ragusano (vedi link in fondo all'articolo).

Bollettino coronavirus di oggi martedì 11 agosto 2020

In basso il bollettino di martedì 11 agosto e la tabella riepilogativa della Protezione Civile che documenta l’evolversi della situazione regione per regione. In fondo all’articolo invece trovate tutte le notizie sugli ultimi focolai di coronavirus e più in generale sull’epidemia da Sars-Cov-2.

Totale casi: 251.237 +412

Deceduti: 35.215 (+6)

Dimessi/Guariti: 202.461 (+213)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 49 (+3)

Ricoverati con sintomi: 801 (+22)

Tamponi: 40.642

Attualmente positivi: 13.561 (+193)