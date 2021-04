Il Covid fa un'altra vittima: la comunità di Battipaglia in lutto per la morte di Alessandro Punzi.

IL DECESSO AV VENUTO NELLE SCORSE ORE

Il decesso, del 37enne, è avvenuto nelle scorse ore. Lascia la mamma Nunzia il papà Michele ed il fratello Francesco.

UN RAGAZZO AMATO E BENVOLUTO DA TUTTI

Un ragazzo amato e ben voluto da tutti, ma soprattutto apprezzato dai suoi colleghi della protezione civile di Contursi Terme che sulla pagina facebook hanno scritto: ” Oggi è un giorno triste per tutti noi, il delegato e i volontari tutti si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Punzi per la perdita del caro amico Alessandro, che la tua generosità possa darti la luce eterna. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Un ragazzo con il sorriso stampato sulle labbra” e ancora: “Un bravissimo ragazzo ed un grande lavoratore”. Un’amica scrive: “Non ci sono parole per me tu eri il gigante buono Alessandro Punzi ti porterò sempre nel mio cuore”