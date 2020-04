Una bimba di tre anni e mezzo è risultata positiva al Covid ed è stata ricoverata in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto è il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, durante una videoconferenza con la stampa: «La bambina – ha spiegato – è ricoverata all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, in osservazione nella terapia intensiva». Nella stessa struttura «C’è anche un altro bimbo ricoverato, di 7 anni, positivo al covid , ma non in terapia intensiva». Dimesso invece qualche giorno fa un ragazzino di dieci anni.