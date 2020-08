Boom di nuovi positivi in Sicilia. In sole 24 ore i casi salgono a 89 di cui 71 migranti, un numero che fa dell'isola la prima regione d'Italia per incremento del numero di contagi. Dall'inizio dell'epidemia sono complessivamente 3.574 i casi, mentre attualmente risultano positive 538 persone. Resta stabile il numero di ricoveri in terapia intensiva, che sono 6, mentre 488 sono in isolamento domiciliare. A livello provinciale l'incremento maggiore si registra a Ragusa (72 in più rispetto a ieri), dove a pesare è anche il numero dei migranti risultati positivi al tampone, 7 contagi in più rispetto a ieri si registrano a Siracusa e 5 ciascuno a Catania e Palermo.

Covid, la Sicilia è la regione con più nuovi casi in Italia

E' di 89 attuali positivi il dato aggiornato, dal Ministero della Salute, all'11 di agosto che riguarda la Sicilia per i casi di coronavirus (ieri erano 32). Degli 89, 71 sono extracomunitari. Il nuovo dato fa svettare l'isola in cima alle regioni italiane per nuovi contagi. I ricoverati

con sintomi sono 44, in terapia intensiva restano 6 persone, il totale degli ospedalizzati è di 50, 488 sono in isolamento domiciliare per un totale di 538 positivi. I dimessi/guariti sono 2.752, i deceduti, dall'inizio dell'epidemia, sono 284, i casi da sospetto diagnostico

2.927. Sono 3.574 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2.860 e 299.393 quelli eseguiti in totale dall’inizio dell’emergenza.

IN ITALIA: Salgono i contagi per coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d’Aosta e Molise -, mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).