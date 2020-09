DI Claudio Silvestri

NAPOLI. Una decina di pazienti ricoverati con Covid-19 in una Unità operativa legata al Pronto soccorso del Cardarelli hanno reso necessaria la chiusura della struttura di emergenza, la più grande del Mezzogiorno, per le operazioni di sanificazione. La riapertura è prevista per questa mattina.

«La situazione è sotto controllo - assicura Ciro Coppola, capo del Dipartimento di emergenza e accetta- zione del nosocomio - Abbiamo attivato le procedure previste dal protocollo in questi casi, sospendendo l’attività di accettazione e procedendo alla sanificazione degli ambienti».



Le emergenze sono state quindi dirottate su altri ospedali del territorio. «I percorsi per gli ammalati ordinari e quelli di Co- vid-19 sono separati - assicura Coppola - Come a tutti i pazienti abbiamo effettuato a queste persone il test rapido che era risultato negativo, solo al successivo tampone è stata rilevata la positività».

Il capo del dipartimento evidenzia anche che «non si tratta di pazienti giovani tornati dalle vacanze, ma di adulti e anziani arrivati qui perpatologie che non c’entrano nulla con il Coronavirus».

Durante la stessa giornata, per lo stesso motivo, sono stati chiusi, e poi riaperti dopo la sanificazione, altri due reparti: l’Utic (Unità di terapia intensiva coronarica) e Medicina 2.

In serata, si sono creati afflussi notevoli negli altri Pronto soccorsi della città: un iperafflusso si è segnalato al Cto. Sono chiaramente segnali che il virus si sta diffondendo di nuovo. Del resto, continuano a essere pieni i reparti dei Covid Center di Ospedale del Mare e Loreto Mare, dove ieri erano liberi solo 4 posti.



Mentre all’ospedale Vecchio Pellegrini è rispuntata nel cortile la tenda per i pazienti Covid-19. I dati lo confermano. In Campania sono ben 171 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: di questi 10 i casi di viaggiatori in arrivo dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e 7 connessi ai rientri.



Una persona è deceduta, si tratta di una donna di 83 anni di Torrecuso, mentre sono 19 i guariti. A comu- nicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi sale così a 7.649 mentre i decessi sono stati 447. I tamponi eseguiti in totale sono 442.610 di cui 6.211 effettuati nella giornata di ieri.



L’indice Rt, che è l’indice di contagio, in Campania arriva esattamente alla soglia di allerta che è di “1”. Ed è proprio l’indice di trasmissione nazionale Rt, a preoccupare.



Secondo il report del Comitato tecnico scientifico nel periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1.18. «Questo indica che vi è stato un aumento del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro paese».



«Bisogna tuttavia interpretare con cautela l’indice di

trasmissione nazionale in questo particolare momento dell’epidemia», viene sottolineano nel report. Sono ben quattro le regioni oltre l’1, Abruzzo, Friuli Venezia Giu- lia, Puglia e Toscana. Tutte le altre con un valore pari o inferiore.