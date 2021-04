NAPOLI. Sono 929 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 979 in meno rispetto al dato di domenica, dall’analisi, però, di 6.687 tamponi molecolari (cui se ne aggiungono 3.838 antigenici) che fanno segnare un decremento di ben 10.541 unità.

Dei nuovi casi, 401 sono sintomatici ovvero 234 in meno del giorno precedente ma quasi la metà dei nuovi positivi.

La percentuale tra test e positivi è del 13,9 per cento rispetto all’11,1 precedente. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 347.039, mentre i tamponi analizzati sono 3.707.132, di cui 240.332 antigenici. Nel bollettino dell’Unità di crisi campana sono inseriti nove nuovi decessi, due in più rispetto al giorno precedente, tutti nelle ultime 48 ore. Il totale delle vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia è di 5.525.

Sono 1.386, invece, i nuovi guariti, 367 in più rispetto al giorno prima per un totale di 247.346. I pazienti colpiti da Covid ricoverati in terapia intensiva, su 656 posti disponibili tra Covid e non, sono 159, sei in più rispetto a domenica, mentre i posti letto di degenza occupati, su 3.160 disponibili, sono 1.599, ben 90 in più rispetto al giorno prima.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE.

Intanto, analizzando il dato provinciale emerge che la più colpita resta sempre quella di Napoli con 534 nuovi casi di cui 153 nel solo capoluogo campano che vede anche 234 guariti. A seguire ci sono quelle di Terra di Lavoro con 161, e cinque a Caserta; Salerno, con 136 di cui 18 nel capoluogo; l’Irpinia, con 86, undici ad Avellino; infine, dieci nel Sannio di cui sei a Benevento.

I DATI OSPEDALIERI A NAPOLI.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nelle strutture dell’Asl Napoli 1, al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 12 pazienti in terapia intensiva su 16 posti letto, -2 rispetto a domenica mentre la subintensiva all’ex Day Surgery è piena così come sono esauriti i39 posti di degenza ordinaria.

Al Covid Center del Loreto Mare 43 pazienti in degenza ordinaria su 50 posti, dato invariato, mentre è esaurita la subintensiva; al San Giovanni Bosco in degenza ci sono 36 persone su 40 posti (+1) mentre è piena la subintensiva.

Per le degenze specialistiche, ci sono quattro pazienti in Ortopedia, con un incremento di uno rispetto al giorno precedente; uno in Ginecologia e nessuno al Nido; sette in Chirurgia su 15 posti disponibili (+1); otto in Cardiologia, esaurita; uno su quattro posti in Unità di terapia intensiva cardiologica (-1).

Una situazione che desta notevole preoccupazione, proprio alla luce della pressione sulle strutture ospedaliere.