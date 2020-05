Dopo i tre decessi di lunedì, sono 369 in totale i decessi legati al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza. Il dato dei guariti è di 1.619, ben 198 in più rispetto al dato relativo a domenica 3 maggio. Sono 1.590 i totalmente guariti (+201) e 29 (-3) i clinicamente guariti. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.518 casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.486 (+13), di cui 938 (+5) a Napoli città e 1.548 (+8) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 662; in provincia di Avellino 469; in provincia di Caserta 424; in provincia di Benevento 186. Nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, al momento, non si registrano nuovi casi. Sono 291 (+7) i casi ancora in fase di verifica da parte delle Asl.